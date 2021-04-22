В Барнауле из-за шалости детей сгорел жилой дом

Пожар произошел на улице Квартал 953а. По словам очевидца, горели надворные постройки.
Как рассказали «Инцидент Барнаул» в пресс-службе ГУ МЧС по краю, площадь возгорания составила более 100 кв.м.
«Пламя перекинулось на жилой дом пожилой пары, полностью сгорело все, включая документы. Успели вынести только три баллонов с газом, один взорвался», — рассказала женщина, живущая по соседству.
На данный момент пожар локализован, распространение огня прекращено. Сообщений о пострадавших не поступало. Подразделения продолжают работу на месте происшествия.