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Происшествия

В Барнауле из-за шалости детей сгорел жилой дом

Вечером 22 апреля в Барнауле произошел пожар. Очевидцы рассказывают, что пламя перекинулось с заброшенного дома, где играли дети. Видимо, они и спровоцировали возгорание.

Пожар в Барнауле.
Пожар в Барнауле.
https://vk.com/incident22

Пожар произошел на улице Квартал 953а. По словам очевидца, горели надворные постройки.

Как рассказали «Инцидент Барнаул» в пресс-службе ГУ МЧС по краю, площадь возгорания составила более 100 кв.м.

«Пламя перекинулось на жилой дом пожилой пары, полностью сгорело все, включая документы. Успели вынести только три баллонов с газом, один взорвался», — рассказала женщина, живущая по соседству.

На данный момент пожар локализован, распространение огня прекращено. Сообщений о пострадавших не поступало. Подразделения продолжают работу на месте происшествия.

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