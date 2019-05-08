В Барнауле из-за сообщений о минировании эвакуируют торговые центры

В Барнауле 8 мая на электронную почту нескольких торговых центров пришли сообщения о заложенных взрывных устройствах. Сотрудников и посетителей эвакуируют, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Источник altapress.ru подтвердил информацию об эвакуации, но не уточнил, в каких именно ТЦ ее проводили. В соцсетях сообщают, что письма с информацией о минировании, пришли как минимум в три торговых центра и один бизнес-центр. Среди них ТЦ «Малина», ТЦ «Балтик Стрит», ТЦ «Елена», БЦ «Персонал-Сервис».

Официальной информации о случившемся пока не поступало. В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что выясняют подробности произошедшего.

Напомним, волна сообщений о «минировании» административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе 2019 года. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

28 января сообщения о минировании также отправили на электронную почту школ Барнаула, Новоалтайска, Бийска, звонки поступали и в местные больницы. Волна телефонного терроризма прокатилась по всей Сибири.