В Барнауле из-за утреннего пожара в ванной эвакуировали сотню жильцов девятиэтажки

Пожар произошел в одной из квартир девятиэтажки по улице Весенняя — сильное задымление на лестничных клетках с 4 по 9 этажи.
«Больше 50 жильцов эвакуировались самостоятельно. Звенья газодымозащитной службы вывели из непригодной для дыхания среды людей, не успевших вовремя покинуть здание», — рассказали в ведомстве.
Пожарные эвакуировали из дома еще 24 человек, из которых шестеро детей.
«Бдительность граждан, вовремя заметивших дым, поспособствовала скорейшей ликвидации пожара и тем более не допущению большего распространения огня», — отметил руководитель тушения пожара Александр Вачаев.
В ликвидации возгорания задействовали пять единиц техники и 16 сотрудников МЧС. На месте работали медики и полицейские.
Пожар повредил стену, перегородку и вещи в ванной комнате.
Ранее в центре Барнаула произошел пожар в другой девятиэтажке — спасли 25 человек.