В Барнауле из-за утреннего пожара в ванной эвакуировали сотню жильцов девятиэтажки

В Барнауле рано утром в воскресенье, 24 января, произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар произошел в одной из квартир девятиэтажки по улице Весенняя — сильное задымление на лестничных клетках с 4 по 9 этажи.

«Больше 50 жильцов эвакуировались самостоятельно. Звенья газодымозащитной службы вывели из непригодной для дыхания среды людей, не успевших вовремя покинуть здание», — рассказали в ведомстве.

Пожарные эвакуировали из дома еще 24 человек, из которых шестеро детей.

«Бдительность граждан, вовремя заметивших дым, поспособствовала скорейшей ликвидации пожара и тем более не допущению большего распространения огня», — отметил руководитель тушения пожара Александр Вачаев.

В ликвидации возгорания задействовали пять единиц техники и 16 сотрудников МЧС. На месте работали медики и полицейские.

Пожар повредил стену, перегородку и вещи в ванной комнате.

Ранее в центре Барнаула произошел пожар в другой девятиэтажке — спасли 25 человек.