В Барнауле из-за жесткого ДТП с переворотом перекрыли проспект

ДТП произошло в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Крупской — практически на пешеходном переходе напротив улицы Мерзликина.
«Предположительно, есть пострадавший. Движение временно перекрыли», — говорится в сообщении.
Как уточняют в интернет-сообществе «Барнаул 22», Toyota Highlander при перестроении в левый ряд столкнулась с Toyota Caldina, которая в результате легла на бок, а другой участник ДТП врезался в ограждение.
«Хорошо, что поставили забор вдоль дороги, который спас людей, не дав вылететь машине на тротуар», — рассказывают очевидцы.