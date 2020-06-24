В Барнауле из-за жесткого ДТП с переворотом перекрыли проспект

В Барнауле вечером 24 июня произошло серьезное ДТП на одном из главных проспектов города, сообщают в паблике « Инцидент Барнаул ».

ДТП произошло в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Крупской — практически на пешеходном переходе напротив улицы Мерзликина.

«Предположительно, есть пострадавший. Движение временно перекрыли», — говорится в сообщении.



Как уточняют в интернет-сообществе «Барнаул 22», Toyota Highlander при перестроении в левый ряд столкнулась с Toyota Caldina, которая в результате легла на бок, а другой участник ДТП врезался в ограждение.