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24 июня
Происшествия

В Барнауле из-за жесткого ДТП с переворотом перекрыли проспект

В Барнауле вечером 24 июня произошло серьезное ДТП на одном из главных проспектов города, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22.

ДТП произошло в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Крупской — практически на пешеходном переходе напротив улицы Мерзликина.

«Предположительно, есть пострадавший. Движение временно перекрыли», — говорится в сообщении.


Как уточняют в интернет-сообществе «Барнаул 22», Toyota Highlander при перестроении в левый ряд столкнулась с Toyota Caldina, которая в результате легла на бок, а другой участник ДТП врезался в ограждение.

«Хорошо, что поставили забор вдоль дороги, который спас людей, не дав вылететь машине на тротуар», — рассказывают очевидцы.

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