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Происшествия

В Барнауле к серьезным срокам приговорили угонщиков Toyota Land Cruiser и Lexus

В Барнауле осудили группу людей, которая занималась кражами дорогостоящих автомобилей на территории Барнаула, пишет прокуратура Алтайского края.

В алтайской колонии.
В алтайской колонии.
УФСИН России по Алтайскому краю

Во время рассмотрения дела установили, что с октября 2015 года по январь 2016 года осужденные угнали машину Toyota Land Cruiser и два автомобиля Lexus.

Все иномарки были оборудованы охранными сигнализациями, их с помощью специального сканирующего устройства отключал участник группы. После этого двигатель автомобиля приводили в рабочее состояние. Другой участник группы наблюдал за происходящим и сопровождал автомобили от места хищения.

Все иномарки перегоняли в другой населенный пункт, где разбирали на части, а затем продавали в другом регионе.

Участников группы признали виновными в совершении трех эпизодов хищений чужого имущества, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном и крупном размере.

Подсудимых приговорили к лишению свободы на 6 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом 400 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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