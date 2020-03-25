В Барнауле кассиры «увели» у хозяина магазина полмиллиона рублей

48-летний житель Барнаула держит непродовольственный магазин. В подчинении у него работали женщины-кассиры 1987 и 1981 годов рождения. Из банка мужчине пришло сообщение о совершении подозрительных операций по перечислению его денежных средств на счета различных физических лиц.
Он обратился в банк, где узнал, что некоторое время в банковских терминалах снимались деньги с его счета. Общая сумма составила более 500 тысяч рублей.
Подозреваемых в краже задержали. У них изъяли банковские карты.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».