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Происшествия

В Барнауле кассиры «увели» у хозяина магазина полмиллиона рублей

Две женщины-продавца в продуктовом магазине решили обмануть своего начальника и стали перечислять деньги на свои счета. Бизнесмен узнал об этом из сообщения банка о подозрительных операциях, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Касса.
Касса.
22.мвд.рф

48-летний житель Барнаула держит непродовольственный магазин. В подчинении у него работали женщины-кассиры 1987 и 1981 годов рождения. Из банка мужчине пришло сообщение о совершении подозрительных операций по перечислению его денежных средств на счета различных физических лиц.

Он обратился в банк, где узнал, что некоторое время в банковских терминалах снимались деньги с его счета. Общая сумма составила более 500 тысяч рублей.

Подозреваемых в краже задержали. У них изъяли банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

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