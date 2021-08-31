В Барнауле компания друзей бросила разбитый BMW Х5 после полета через рельсы

Ночью 31 августа в Барнауле водитель на автомобиле BMW X5 перелетел через рельсы, серьезно разбив машину. Как сообщают очевидцы, мужчина и его друзья-пассажиры бросили авто и ушли «в сторону пивнухи».

ДТП произошло около 1:00 на пересечении ул. Георгия Исакова и Северо-Западной. BMW перелетел через рельсы и приземлился в 50 метрах.

«Водитель, его друг и подруга (девушка) позвонили отцу и ушли в сторону пивнухи», — отметил один из очевидцев в группе «Инцидент Барнаул».

Водитель «размотал» BMW и скрылся с места. «Инцидент Барнаул»

Сотрудники полиции якобы установили собственника автомобиля, но тот сообщил, что про ДТП в курсе, но «сдавать» водителя не будет.

В ОГИБДД Барнаула просят всех, кто располагает какой-либо информацией по этому происшествию, сообщить по телефону 393605 и 391090.