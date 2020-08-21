В Барнауле конфликт молодых людей закончился стрельбой

Конфликт произошел между 29-летним мужчиной и компанией из четверых молодых человек. Точку в ссоре поставил выстрел из травматического пистолета «Оса». Мужчина попал в живот 25-летнему парню.
На место оперативно приехали сотрудники ППС и «скорая».
«Потерпевший с непроникающим ранением живота был доставлен в городскую больницу № 8, где ему была оказана медицинская помощь. Госпитализация молодому человеку не потребовалась», — сообщили в полиции.
Всех участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства.
Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.