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Происшествия

В Барнауле конфликт молодых людей закончился стрельбой

Вечером 20 августа у дома на ул. Шукшина, 8 поругались несколько молодых людей. Один из них в итоге выстрелил из травмата и попал оппоненту в живот, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Конфликт произошел между 29-летним мужчиной и компанией из четверых молодых человек. Точку в ссоре поставил выстрел из травматического пистолета «Оса». Мужчина попал в живот 25-летнему парню.

На место оперативно приехали сотрудники ППС и «скорая».

«Потерпевший с непроникающим ранением живота был доставлен в городскую больницу № 8, где ему была оказана медицинская помощь. Госпитализация молодому человеку не потребовалась», — сообщили в полиции.

Всех участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства.

Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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