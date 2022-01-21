В Барнауле ледяная глыба упала на подростка с крыши многоэтажки

В Барнауле начали проверку по факту падения снега с крыши дома на несовершеннолетнего мальчика, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

В Барнауле ледяная глыба упала на подростка.

Инцидент произошел 17 января, когда подросток выходил из магазина.

«Мальчику была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, однако его родители рассказывают о плохом самочувствии сына», — рассказали в ведомстве.

В СК начали доследственную проверку. Следователям предстоит «дать юридическую оценку управляющей компании на предмет халатности при очистке крыш жилых домов от снега».

Как отмечает «Толк», ледяная глыба сбила с ног 15-летнего подростка на крыльце магазина, расположенного на первом этаже дома.

«Звук от падения сразу же привлек внимание окружающих. Его было слышно даже за стенами соседнего киоска. Подросток получил рваные раны головы», — уточняет издание.

По словам родителей, сейчас мальчик находится дома: «Лежит постоянно, под глазами все синее, спать не может тоже, потому что боли головные».

Директор управляющей компании заявил, что снег упал с крыши балкона на пятом этаже, поэтому ответственность намерены разделить с собственником квартиры.

Ранее в Барнауле на ребенка рухнула глыба льда, скатившаяся с крыши дома.