В Барнауле 14-летнего правонарушителя изолировали от общества

В Барнауле подростка на 21 сутки поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, пишет прокуратура Алтайского края.

По данным ведомства, в перерыве между занятиями в школе юноша провоцировал одноклассника на конфликт и ударил его в область позвоночника, причинив вред здоровью средней тяжести.

В возбуждении уголовного дела отказали из-за недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности. По месту учебы подростка характеризовали отрицательно, у него слабая успеваемость, нет желания учиться, программу учебных предметов усваивает с трудом, нарушает дисциплину.

Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете с 2017 года, однако проводимая профилактическая работа положительных результатов не дает, отмечают в прокуратуре региона.

В центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей попытаются исправить поведение подростка.