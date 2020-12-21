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21 декабря
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Происшествия

В Барнауле 27-летний мужчина упал со Старого моста и погиб

17 декабря в Барнауле рабочий упал со Старого моста и получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине было 27 лет, сообщает СК по Алтайскому краю.

Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле.
Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

По предварительной информации, погибший мужчина — монтажник, который ремонтировал объект.

В данный момент правоохранители проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить действия должностных лиц строительной организации на предмет нарушения правил охраны труда.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В октябре в Усть-Коксинском районе Республики Алтай двое мужчин монтировали оборудование на вышке сотовой связи. Один из них сорвался и упал. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

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