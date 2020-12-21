В Барнауле 27-летний мужчина упал со Старого моста и погиб

По предварительной информации, погибший мужчина — монтажник, который ремонтировал объект.
В данный момент правоохранители проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить действия должностных лиц строительной организации на предмет нарушения правил охраны труда.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В октябре в Усть-Коксинском районе Республики Алтай двое мужчин монтировали оборудование на вышке сотовой связи. Один из них сорвался и упал. Травмы оказались несовместимы с жизнью.