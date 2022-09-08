11 сентября
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Происшествия

В Барнауле 80-летняя пенсионерка помогла задержать «бедного» мошенника. Вмешалась внучка-следователь

В течение месяца в полицию поступило два сообщения от пожилых граждан о том, что им на телефон звонили якобы родственники, попавшие в ДТП, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержание мошенника в Барнауле.
Задержание мошенника в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Жертвой мошенников чуть не стала 80-летняя жительница Барнаула.

Днем пенсионерке позвонила неизвестная женщина и, плача в трубку, представилась ее дочерью.

«Лжеродственница» сообщила, что ее муж спровоцировал ДТП. Она утверждала: чтобы не возбудили уголовное дело, нужны 600 тыс. рублей.

Бабушка поняла, что ей звонят мошенники. Об этом она сообщила внучке — старшему следователю отдела полиции по Ленинскому району.

По договоренности, пенсионерка должна была передать курьеру вместо 600 тыс. рублей другую сумму — 300 тыс. рублей

Под видом денег потерпевшая сложила в пакет несколько газет и передала курьеру.

Как только преступник получил желаемое, прибывшие сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска его задержали.

40-летний житель Кемеровской области на допросе признался, что предложение о подобном заработке нашел через один из мессенджеров. Его потерпевшими должны были стать пожилые граждане краевой столицы.

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