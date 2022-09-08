В Барнауле 80-летняя пенсионерка помогла задержать «бедного» мошенника. Вмешалась внучка-следователь

Жертвой мошенников чуть не стала 80-летняя жительница Барнаула.
Днем пенсионерке позвонила неизвестная женщина и, плача в трубку, представилась ее дочерью.
«Лжеродственница» сообщила, что ее муж спровоцировал ДТП. Она утверждала: чтобы не возбудили уголовное дело, нужны 600 тыс. рублей.
Бабушка поняла, что ей звонят мошенники. Об этом она сообщила внучке — старшему следователю отдела полиции по Ленинскому району.
По договоренности, пенсионерка должна была передать курьеру вместо 600 тыс. рублей другую сумму — 300 тыс. рублей
Под видом денег потерпевшая сложила в пакет несколько газет и передала курьеру.
Как только преступник получил желаемое, прибывшие сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска его задержали.
40-летний житель Кемеровской области на допросе признался, что предложение о подобном заработке нашел через один из мессенджеров. Его потерпевшими должны были стать пожилые граждане краевой столицы.