В Барнауле девушку в наушниках сбил поезд

Девушка шла через пути на станции Барнаул в необорудованном для перехода месте. Она была в наушниках и капюшоне, подчеркивают транспортные полицейские.
В этот момент по станции проходил грузовой поезд, который девушка не заметила.
Она получила множественные переломы тела. В тяжелом состоянии пострадавшую забрали в больницу.
Следователи проводят проверку обстоятельств ЧП.
Полицейские в очередной раз напоминают жителям края о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания на объектах вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности. Снимайте наушники и капюшоны при переходе путей.