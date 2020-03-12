В Барнауле девушку в наушниках сбил поезд

11 марта 19-летняя девушка пострадала на железной дороге, когда пыталась перейти пути. Ее сбил грузовой поезд, рассказали в Алтайском ЛУ МВД.

Девушка шла через пути на станции Барнаул в необорудованном для перехода месте. Она была в наушниках и капюшоне, подчеркивают транспортные полицейские.

В этот момент по станции проходил грузовой поезд, который девушка не заметила.

Она получила множественные переломы тела. В тяжелом состоянии пострадавшую забрали в больницу.

Следователи проводят проверку обстоятельств ЧП.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям края о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания на объектах вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности. Снимайте наушники и капюшоны при переходе путей.