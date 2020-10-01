В Барнауле лоб в лоб столкнулись два легковых авто

Пока информации о столкновении немного, и она не официальная. Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и медики.
Пострадал пассажир одного из автомобилей. Его осматривают медики. Другие подробности пока неизвестны.
Видео — «Барнаул 22».
Как сообщал ранее Altapress.ru, главный государственный инспектор ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев обратился к участникам дорожного движения в регионе с просьбой следовать правилам дорожного движения.
Он признал, что в регионе наблюдается всплеск ДТП.