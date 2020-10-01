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Происшествия

В Барнауле лоб в лоб столкнулись два легковых авто

В Барнауле на пересечении улиц Матросова и Бехтерева произошло лобовое столкновение легковых автомобилей., сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

ДТП на пересечении улиц Матровоса и Бехтерева.
ДТП на пересечении улиц Матровоса и Бехтерева.
ВК "Инцидент Барнаул".

Пока информации о столкновении немного, и она не официальная. Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и медики.

Пострадал пассажир одного из автомобилей. Его осматривают медики. Другие подробности пока неизвестны.

Видео — «Барнаул 22».

Как сообщал ранее Altapress.ru, главный государственный инспектор ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев обратился к участникам дорожного движения в регионе с просьбой следовать правилам дорожного движения.

Он признал, что в регионе наблюдается всплеск ДТП.

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