В Барнауле любитель музыки украл колонку из торгового центра

К правоохранителям обратился один из работников отдела по продаже электронной техники, расположенного в крупном торговом центре Барнаула. После визита одного из посетителей продавцы обнаружили пропажу товара.
Работники торговой точки просмотрели камеры и увидели, как мужчина берет портативную музыкальную колонку, а затем быстро уходит. Сумма причиненного ущерба составила около 6 тыс. рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался молодой парень, ранее не судимый. Выяснилось, что он уже продал колонку.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже.