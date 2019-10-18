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Происшествия

В Барнауле любитель музыки украл колонку из торгового центра

В краевой столице полицейские задержали подозреваемого в краже колонки из торгового центра, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Шопинг. Покупатели.
Шопинг. Покупатели.
СС0

К правоохранителям обратился один из работников отдела по продаже электронной техники, расположенного в крупном торговом центре Барнаула. После визита одного из посетителей продавцы обнаружили пропажу товара.

Работники торговой точки просмотрели камеры и увидели, как мужчина берет портативную музыкальную колонку, а затем быстро уходит. Сумма причиненного ущерба составила около 6 тыс. рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался молодой парень, ранее не судимый. Выяснилось, что он уже продал колонку.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже.

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