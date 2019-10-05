В Барнауле машина слетела с объездной дороги

Очевидцы увидели на дороге следы заноса с полосы в сторону центра.
По словам свидетелей, пострадавших нет.
Также в соцсетях сообщают, что ночью на дороге между Фирсово и Новым мостом насмерть сбили человека. Подробностей ДТП пока нет.
Утром 5 октября на шоссе Ленточный бор в Барнауле произошло ДТП. С дороги слетела иномарка, сообщили подписчики в группе «Инцидент Барнаул».
Очевидцы увидели на дороге следы заноса с полосы в сторону центра.
По словам свидетелей, пострадавших нет.
Также в соцсетях сообщают, что ночью на дороге между Фирсово и Новым мостом насмерть сбили человека. Подробностей ДТП пока нет.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter