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Происшествия

В Барнауле машина слетела с объездной дороги

Утром 5 октября на шоссе Ленточный бор в Барнауле произошло ДТП. С дороги слетела иномарка, сообщили подписчики в группе «Инцидент Барнаул».

Авто слетело с дороги в Ленточном бору.
Авто слетело с дороги в Ленточном бору.
"Инцидент Барнаул"

Очевидцы увидели на дороге следы заноса с полосы в сторону центра.

По словам свидетелей, пострадавших нет.

Также в соцсетях сообщают, что ночью на дороге между Фирсово и Новым мостом насмерть сбили человека. Подробностей ДТП пока нет.

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