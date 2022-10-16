В Барнауле мать шлепками и матами посылала ребенка на стадион. Прохожие снимали происходящее на видео

Житель Барнаула 13 октября снял на видео, как мать заставляла девочку идти на стадион. Видео опубликовали в группе « Инцидент Барнаул ».

Все произошло у подъезда одного из домов на улице Гущина. Женщина грубо разговаривала с ребенком, била, кричала на девочку.

Кто-то из прохожих отреагировал на сцену криком: «Ты истеричка!», но на видео не заметно, чтобы ребенку кто-то помог. В итоге женщина схватила девочку и потащила, видимо, на стадион.

Также происходящее видели другие дети, которые играли во дворе.

Если вы стали свидетелем жесткого обращения с ребенком: «Телефон доверия» МВД РФ 8 (800) 222-74-47 ; Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ 8 (800)707−79−78; «Единый социальный телефон» 8 (800) 3008−100.

Ранее маршрутка чуть не сбила ребенка в Барнауле.