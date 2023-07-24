24 июля
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Происшествия

В Барнауле молния проникла внутрь дома, взорвала стену и уничтожила технику

Молния через вентиляцию проникла в дом в коттеджном поселке Спутник рано утром 23 июля, сообщает "КП-Новосибирск".

Гроза. Молнии.
Гроза. Молнии.
t.me/vkurse22, Евгений

Семью, проживающую в доме, разбудил резкий звук, похожий на раскат грома.

Молния влетела в вентиляционную трубу, вероятно, из-за проходящего рядом кабеля антенны.

Электрический разряд прошелся по трем телевизорам, которые были в доме, и уничтожил их. "Погиб" и роутер интернета.

Обратно на улицу молния вылетела через стену. От нее оторвало штукатурку, как будто под ней что-то взорвалось.

Однако это меньшее, что беспокоило хозяев дома. Оказалось, что у дома вспыхнула крыша.

Гроза. Молнии.
Гроза. Молнии.
t.me/vkurse22, Евгений

Семья открыла краны, чтобы набрать воды, но ее не оказалось. Спасло то, что в доме на случай перебоев с водопроводом хранились полные пятилитровые бутылки воды.

Никто не пострадал, разрушительная молния обошла жильцов дома стороной.

Однако не пощадила поселковую ЛЭП, разбив стеклянные изоляторы и обесточив район.

Ранее мы рассказали о других разрушениях штормовых выходных, устранением которых занялись в Алтайском крае.

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