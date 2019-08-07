В Барнауле мощный коммунальный фонтан повыбивал окна в многоэтажке

Жильцы дома предположили, что трубопровод повредили строители.
В СГК altapress.ru сказали, что данные сети им не принадлежат.
В Барнаульском водоканале уточняют информацию.
7 августа в Барнауле на Северном Власихинском проезде, 108 произошла коммунальная авария. Мощный поток воды разбил стекла соседнего дома, струя достигла шестого этажа, пишут очевидцы в группе Barnaul22.
Жильцы дома предположили, что трубопровод повредили строители.
В СГК altapress.ru сказали, что данные сети им не принадлежат.
В Барнаульском водоканале уточняют информацию.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter