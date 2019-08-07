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7 августа 28°C

В Барнауле мощный коммунальный фонтан повыбивал окна в многоэтажке

7 августа в Барнауле на Северном Власихинском проезде, 108 произошла коммунальная авария. Мощный поток воды разбил стекла соседнего дома, струя достигла шестого этажа, пишут очевидцы в группе Barnaul22.

Коммунальный фонтан в Барнауле.
Коммунальный фонтан в Барнауле.
Barnaul22

Жильцы дома предположили, что трубопровод повредили строители.

В СГК altapress.ru сказали, что данные сети им не принадлежат.

В Барнаульском водоканале уточняют информацию.

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