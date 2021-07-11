В Барнауле мошенники облапошили бабушку на полмиллиона рублей

чересчур доверчивая 63-летняя жительница Барнаула попалась на уловки мошенников и перевела им 513 тыс. рублей. Теперь поисками пропавших денег занимается полиция.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, пожилой женщине позвонил незнакомый мужчина и сказал, что он сотрудник банка. Далее все было по стандартной схеме — мужчина рассказал, что ему «только что удалось отбить атаку мошенников, которые пытались оформить на паспортные данные бабушки кредит, чтобы предотвратить эту операцию необходимо обновить счет».

В итоге женщина, ничего не подозревая, перевела деньги со своей банковской карты на указанные реквизиты. Через день она поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

В полиции еще раз напомнили: гражданам необходимо быть бдительными, не доверять незнакомцам, которые представляются сотрудниками банков или других организаций, переводить деньги лишь по звонку ни в коем случае нельзя.