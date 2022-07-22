22 июля
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Происшествия

В Барнауле мошенники с помощью «Госуслуг» украли у мужчины 1,2 млн рублей

В Барнауле зарегистрировали вид телефонного мошенничества под предлогом взлома личного кабинета на сайте «Госуслуг». Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru

В полицию обратился 52-летний житель Барнаула, у которого мошенники украли 1,2 млн рублей.

Он рассказал, что ему позвонил «ответственный сотрудник за личный кабинет». Выяснилось, что аккаунт мужчины якобы подвергся взлому.

Злоумышленник запросил пароль для входа в личный кабинет и получил доступ ко всем данным потерпевшего.

После этого мужчине позвонили якобы сотрудники банка. Здесь уже знакомая схема: якобы, чтобы обезопасить деньги, нужно перевести их на другой лицевой счет, номер которого называет «сотрудник».

Мужчина перевел «банку» 1,2 млн рублей.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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