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1 сентября
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В Барнауле мотоциклист ехал со скоростью 138 км/ч и насмерть сбил женщину

В Барнауле будут судить мотоциклиста по обвинению в наезде на женщину. Потерпевшая скончалась, сообщает прокуратура по Алтайскому краю.

Мотоцикл.
Мотоцикл.
СС0

ДТП произошло 11 июля. По версии следствия, мужчина управлял мотоциклом Yamaha и ехал по улице Аванесова. Он не снизил скорость у нерегулируемого пешеходного перехода и сбил женщину, которая скончалась от полученных травм.

Следователь изъял запись с камеры видеонаблюдения. По результатам экспертизы, мотоциклист нарушил ПДД и ехал со скоростью около 138 км/ч. Это и стало причиной ДТП.

Во время предварительного следствия на имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 1 млн рублей.

Мотоциклисту грозит лишение свободы до 5 лет с лишением права управления транспортным средством до 3 лет.

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