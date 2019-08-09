В Барнауле мужчина бросился под колеса маршрутки

Это произошло на у. П. Сухова на остановке «Смирнова». Судя по сообщениям, он переходил дорогу не по правилам и не заметил ведущего автомобиля.
Он выбежал спереди из-за маршрутки, которая на остановке стояла. А вторая его сбила, — рассказывают в паблике.
О состоянии здоровья пострадавшего ничего не сообщается, известно, что он госпитализирован.
Позже паблик сообщил официальную информацию: предварительно установлено, что мужчина 54 лет переходил проезжую часть вне пешеходного перехода и на него наехал водитель «Газели» (1971 года рождения).