В Барнауле мужчина бросился под колеса маршрутки

В Барнауле мужчина попал под колеса «газели». Как сообщили 8 августа участники паблика «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте», он неожиданно выскочил из-за стоящей на остановке маршрутки.

Это произошло на у. П. Сухова на остановке «Смирнова». Судя по сообщениям, он переходил дорогу не по правилам и не заметил ведущего автомобиля.

Он выбежал спереди из-за маршрутки, которая на остановке стояла. А вторая его сбила, — рассказывают в паблике.

О состоянии здоровья пострадавшего ничего не сообщается, известно, что он госпитализирован.

Позже паблик сообщил официальную информацию: предварительно установлено, что мужчина 54 лет переходил проезжую часть вне пешеходного перехода и на него наехал водитель «Газели» (1971 года рождения).