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Происшествия

В Барнауле мужчина из-за сигарет ударил продавца ножом в грудь

В районе Новосиликатный на улице Весенняя, 4 мужчина напал на продавца в табачном ларьке и украл сигареты. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Нападавший с места преступления убежал.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

В одном из магазинов мужчина 35−40 лет ударил продавца ножом в грудь и похитил несколько блоков сигарет. После этого убежал в сторону Суворова. Пострадавшему продавцу вызвали скорую помощь.

Информацию altapress.ru подтвердили в пресс-службе ГУВД по Барнаулу. По данному факту полицейские проводят проверку. Подробностей происшествия пока нет.

Очевидцы сообщают приметы нападавшего: рост 170−180 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, возможно, не русский. Был одет в оранжевую пеструю куртку и черными элементами, темные штаны.

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