В Барнауле мужчина из-за сигарет ударил продавца ножом в грудь

В одном из магазинов мужчина 35−40 лет ударил продавца ножом в грудь и похитил несколько блоков сигарет. После этого убежал в сторону Суворова. Пострадавшему продавцу вызвали скорую помощь.
Информацию altapress.ru подтвердили в пресс-службе ГУВД по Барнаулу. По данному факту полицейские проводят проверку. Подробностей происшествия пока нет.
Очевидцы сообщают приметы нападавшего: рост 170−180 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, возможно, не русский. Был одет в оранжевую пеструю куртку и черными элементами, темные штаны.