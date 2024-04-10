10 апреля
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Происшествия

В Барнауле мужчина напал на продавца с ножом ради алкоголя и сигарет

В круглосуточном магазине неизвестный напал на продавца, после чего похитил две пачки сигарет и алкоголь, сообщает ГУ МВД по региону.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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Известно, что мужчина в нетрезвом виде пытался уговорить сотрудника продать ему алкоголь и сигареты в долг. Получив отказ, он вышел из помещения, но через пару минут вернулся с ножом и потребовал отдать ему алкоголь и сигареты. Затем он скрылся в неизвестном направлении.

Злоумышленником оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и неправомерное завладение автомобилем. При задержании у него изъяли нож и похищенное имущество.

Фигуранта заключили под стражу.

Ранее россиянка с ножом напала на соседку в лифте, потому что не хотела с ней ехать.

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