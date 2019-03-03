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Происшествия

В Барнауле мужчина с отверткой ограбил офис микрокредитной организации

2 марта в 19:36 в районе Докучаево неизвестный зашел в офис микрокредитной организации по адресу Юрина 299б, пригрозил сотруднику отверткой, забрал 9 тыс. рублей и скрылся в сторону ул. Попова. Об этом сообщил паблик «Инцидент Барнаул».

Полиция.
Полиция.
Анна Зайкова, altapress.ru

На вид грабителю около 30 лет. Он невысокого роста, среднего телосложения. Был одет в серую вязанную шапку, кожаную коричневую куртку и черные штаны.

Комментаторы ехидничают, что «грабитель ограбил грабителей».

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