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В Барнауле мужчина угрожал взорвать вокзал и просил соединить его с Путиным

В Барнауле сотрудники Росгвардии задержали «телефонного террориста», который находился в федеральном розыске. Мужчина рассказал, что взорвет на вокзале бомбу, если его не соединят с Путиным, сообщает Росгвардия по Алтайскому краю.

Владимир Путин в вагоне поезда, 2003 г.
Владимир Путин в вагоне поезда, 2003 г.
kremlin.ru

В ночь на 6 декабря экипаж охраны выехал в один из оздоровительно-гостиничных комплексов, откуда поступил сигнал «тревога». Администратор рассказала, что гость, который находится в номере, кричит, что заложил бомбу на вокзале и взорвет ее.

В гостинице сотрудники группы задержания обнаружили пьяного мужчину с телефоном руках. Постоялец требовал от оператора службы «02» соединить его с президентом России Владимиром Путиным или хотя бы с представителем его администрации. В случае отказа угрожал взорвать железнодорожный вокзал Барнаула.

Росгвардейцы задержали «телефонного террориста» и доставили в отдел полиции. Всех, кто находился в здании вокзала, эвакуировали. Взрывного устройства не обнаружили.

Выяснилось, что задержанный — 31-летний уроженец Кемеровской области. С сентября он находится в федеральном розыске за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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