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Происшествия

В Барнауле мужчина внезапно умер на улице

Местные жители на Потоке в Барнауле стали свидетелями смерти мужчины, сообщают в группе «Инцидент Барнаул». Очевидцы говорят, что ему внезапно стало плохо, он упал и скончался.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

Это произошло 23 июля, около 13:30 в районе дома Глушкова 28а. По словам очевидцев, он шел в магазин.

Погибшему было около 50 лет.

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