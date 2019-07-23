В Барнауле мужчина внезапно умер на улице

Это произошло 23 июля, около 13:30 в районе дома Глушкова 28а. По словам очевидцев, он шел в магазин.
Погибшему было около 50 лет.
Местные жители на Потоке в Барнауле стали свидетелями смерти мужчины, сообщают в группе «Инцидент Барнаул». Очевидцы говорят, что ему внезапно стало плохо, он упал и скончался.
Это произошло 23 июля, около 13:30 в районе дома Глушкова 28а. По словам очевидцев, он шел в магазин.
Погибшему было около 50 лет.
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