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Происшествия

В Барнауле мужчина взял напрокат игровую приставку и сдал ее в комиссионку

24-летний барнаулец отдал молодому человеку в аренду игровую приставку, но обратно ее так и не получил. Полицейские нашли нерадивого арендатора. Им оказался ранее не судимый местный житель.

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Сначала парень попытался сам вернуть консоль стоимостью 26 тысяч рублей, но после неудачных попыток решил обратился в полицию, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Подозреваемым оказался 28-летний житель краевой столицы. Игровую приставку он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

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