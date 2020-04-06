В Барнауле мужчина взял напрокат игровую приставку и сдал ее в комиссионку

Сначала парень попытался сам вернуть консоль стоимостью 26 тысяч рублей, но после неудачных попыток решил обратился в полицию, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Подозреваемым оказался 28-летний житель краевой столицы. Игровую приставку он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».