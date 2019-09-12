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Происшествия

В Барнауле мужчина заручился помощью отца и жестко убил свою тещу

Мужчина в Барнауле убил свою тещу, предварительно заручившись помощью своего отца. Они вместе зверски ее избили, задушили и выбросили тело на пустыре в районе пр. Космонавтов, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Наручники.
Наручники.
СС0

В убийстве обвиняют 32-летнего жителя Новосибирска. Вместе со своим 56-летним отцом он выманил тещу из квартиры, затолкали в автомобиль, где несколько часов били ее руками, ногами, бутылкой из-под спиртного.

Удары наносили в жизненно-важные органы, в том числе по голове. Потом женщину задушили.

Бросив тело на пустыре, обвиняемые скрылись. Полицейские поймали из уже за пределами Барнаула.

Действия обвиняемых попали под две статьи: п.п. «а, в, г» ч.2 ст.126 УК РФ (она предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы) и п.п. «в, ж» ч.2 ст.105 УК РФ (срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишения свободы).

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