В Барнауле мужчина заживо сварился в колодце

В коллекторе в районе домов на ул. Чихачева в Барнауле обнаружили тело 45-летнего мужчины. Об этом написал Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul .

Тело, лежащее по пояс в горячей воде, нашел 4 апреля сотрудник компании «Барнаульская генерация», который приехал на вызов о порыве в одном из домов, где затопило подвал.

Погибший жил неподалеку и страдал от алкогольной зависимости, поэтому часто ночевал в этом коллекторе, пишет источник.

Предположительно, мужчина уснул и не смог спастись, когда горячая вода хлынула из трубы.

В СУ СКР по Алтайскому краю факт обнаружения тела подтвердили, добавил «Толк». Идет проверка и судебно-медицинская экспертиза.