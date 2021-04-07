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Происшествия

В Барнауле мужчина заживо сварился в колодце

В коллекторе в районе домов на ул. Чихачева в Барнауле обнаружили тело 45-летнего мужчины. Об этом написал Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Открытый люк.
Открытый люк.
Дмитрий Кудрявцев

Тело, лежащее по пояс в горячей воде, нашел 4 апреля сотрудник компании «Барнаульская генерация», который приехал на вызов о порыве в одном из домов, где затопило подвал.

Погибший жил неподалеку и страдал от алкогольной зависимости, поэтому часто ночевал в этом коллекторе, пишет источник.

Предположительно, мужчина уснул и не смог спастись, когда горячая вода хлынула из трубы.

В СУ СКР по Алтайскому краю факт обнаружения тела подтвердили, добавил «Толк». Идет проверка и судебно-медицинская экспертиза.

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