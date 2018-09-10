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В Барнауле на День города худощавая автоледи сбила девочку и скрылась с места ДТП

Вечером 9 сентября, в День города и выборов губернатора, неизвестная женщина сбила девочку 2010 года рождения и скрылась с места ДТП. ГИБДД просит помочь в поиске нарушительницы.

Honda CR-V
Honda CR-V
motor.ru

ДТП произошло в 22.40, на ул. Деповской, в районе дома № 3. Женщина на Honda CR-V сбила 8-летнюю девочку и скрылась с места ДТП.

За рулем в момент ДТП была женщина 30−35-летняя женщина худощавого телосложения, в салоне находился пассажир-мужчина на вид 35−40 лет.

Автомобиль виновницы ДТП — Honda CR-V 1996−2001 годов выпуска, золотистого цвета, запасное колесо на задней двери без чехла, руль справа.

Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 393−548, 393−605, 8−960−966−6688

либо в дежурную часть: 391−090, 393−555, или 02.

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