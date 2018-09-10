В Барнауле на День города худощавая автоледи сбила девочку и скрылась с места ДТП

ДТП произошло в 22.40, на ул. Деповской, в районе дома № 3. Женщина на Honda CR-V сбила 8-летнюю девочку и скрылась с места ДТП.
За рулем в момент ДТП была женщина 30−35-летняя женщина худощавого телосложения, в салоне находился пассажир-мужчина на вид 35−40 лет.
Автомобиль виновницы ДТП — Honda CR-V 1996−2001 годов выпуска, золотистого цвета, запасное колесо на задней двери без чехла, руль справа.
Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 393−548, 393−605, 8−960−966−6688
либо в дежурную часть: 391−090, 393−555, или 02.