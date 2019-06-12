В Барнауле на детской площадке ротвейлер набросился на ребенка

Вечером 10 июня на большой детской площадке на улице 50 лет СССР ротвейлер напал на девочек шести и девяти лет, сообщает «Катунь 24» со ссылкой на очевидцев.

По информации горожан, хозяйка собаки подошла на площадку к людям, которые сидели на лавочке. В это время дети побежали в деревянный домик для игр, собака наблюдала за ними. Вскоре ротвейлер побежал, а хозяйка не смогла удержать питомца.

В итоге собака оказалась в домике с детьми. Девочка постарше смогла залезть на крышу, а маленькая оказалась зажата. Пока ротвейлер пытался схватить за ноги старшую, маленькая девочка старалась выбраться из-под собаки, которая была больше ребёнка. Только после того как дети убежали, хозяйка смогла вытянуть питомца. Ротвейлер был в наморднике, однако родители детей до сих пор в шоке.

«У меня ребенок всю ночь заснуть не мог, я сама бы напугалась, если бы на меня такая понеслась, что тут про маленькую девочку говорить. Боится теперь вообще на ту площадку выходить», — рассказала Ирина Пилипенко, мама шестилетней девочки.

Женщина также отметила, что они вызывали полицию и будут писать заявление.