7 сентября
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Происшествия

В Барнауле на девушку напала собака

Происшествие произошло в Барнауле по проспекту Строителей. Девушка шла в людном месте на вокзал встречать свою родственницу, которая приехала погостить. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Укус собаки.
Укус собаки.
Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

Девушка слушала музыку в наушниках, а на встречу ей бежали три большие собаки.

Две дворняги пробежали мимо, но одна из них подбежала сбоку и укусила ее за бедро, после убежала.

" У меня соответственно шок, укус ноги и порванные штаны,в такой ситуации первый раз. У меня вопрос почему не предпринимают меры? Ну отловите вы их и отправьте в приюты или куда-нибудь на охрану, но что бы они были на цепи, сколько можно уже калечить людей", - поделилась пострадавшая.

Ранее стая бродячих собак бросилась на мальчика в российском городе.

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