Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле на девушку обманом по телефону взяли кредит

26-летняя жительница Барнаула стала жертвой телефонного мошенника. Он представился сотрудником банка и заявил, что неизвестные хотят оформить на нее кредит. В итоге кредит он оформил на девушку сам.

Кредит.
Кредит.
СС0

Сначала злоумышленник предложил ей защититься от аферистов, которые якобы хотят взять на ее имя кредит, и убедил горожанку выполнить все необходимые действия. Она сообщила ему реквизиты банковской карты.

Как только более 80 тысяч рублей поступили на счет потерпевшей, тут же произошло списание. Через некоторое время девушка узнала, что на нее был оформлен кредит, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость