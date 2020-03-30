В Барнауле на девушку обманом по телефону взяли кредит

26-летняя жительница Барнаула стала жертвой телефонного мошенника. Он представился сотрудником банка и заявил, что неизвестные хотят оформить на нее кредит. В итоге кредит он оформил на девушку сам.

Сначала злоумышленник предложил ей защититься от аферистов, которые якобы хотят взять на ее имя кредит, и убедил горожанку выполнить все необходимые действия. Она сообщила ему реквизиты банковской карты.

Как только более 80 тысяч рублей поступили на счет потерпевшей, тут же произошло списание. Через некоторое время девушка узнала, что на нее был оформлен кредит, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».