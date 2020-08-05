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Происшествия

В Барнауле на лавочке нашли женщину без сознания

В Барнауле пьянка довела женщину до потери сознания и приятелей. Собутыльники украли у нее сумку, когда владелица отключилась. Об этом рассказали в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Гвардейцев вызвали местные жители, так как во дворе многоэтажки компания из трех человек очень шумно распивала спиртное.

Прибыв на место, правоохранители увидели лежащую на скамейке женщину. Она была в бессознательном состоянии.

Свидетели утверждают, что после того как одна из женщин потеряла сознание, употреблявшие с ней алкоголь мужчина и женщина взяли ее сумку и ушли.

Сотрудники Росгвардии вызвали «скорую» и после того, как передали потерпевшую медикам, пошли искать подозреваемых по приметам со слов очевидцев.

Пустую сумку нашли в гаражах, а в соседнем дворе попались и сами подозрительные граждане. У задержанного мужчины изъяли деньги и телефон потерпевшей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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