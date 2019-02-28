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Происшествия

В Барнауле покорежило машину после столкновения с деревом

Ночью 27 февраля в Барнауле на пр. Ленина произошло ДТП с участием одного автомобиля. Судя по всему, водитель врезался в дерево.

ДТП на Ленина.
ДТП на Ленина.
Сергей Попов в vk.com/barneos22

Один из очевидцев аварии прислал фото происшествия в паблик Barnaul 22. На них видно, что ДТП случилось около дома на пр. Ленина, 116. Рядом с автомобилем стоит дерево, на котором сильно содрана кора, вокруг него лежат обломки машины.

Участники паблика не посочувствовали владельцу авто, и отметили, что за порчу дерева ему, скорее всего, придется заплатить.

Автомобилисты также отмечают, что на трассе между Барнаулом и Бийском произошло несколько аварий, машины в кюветах. От Косихи до Полковниково сильный гололед. Ситуацию ухудшает плохая погода: сильный боковой ветер, мокрый снег. Водителей призывают быть аккуратнее.

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