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Происшествия

В Барнауле на людей в банке рухнул потолок

В Барнауле на бульваре 9 января, 92 в помещении банка обвалился потолок. Фотографии очевидцы опубликовали в соцсетях.

В Сбербанке рухнул потолок.
В Сбербанке рухнул потолок.
t.me/vkurse22/

Конструкция потолка рухнула прямо на головы людям, пишет Telegram-канал «В курсе 22».

Разруха впрочем не помешала барнаульцам пользоваться банкоматами.

«Про пострадавших не знаю. Я ходила в эти руины деньги снимать», — рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» и добавила фото.

В Сбербанке рухнул потолок.
В Сбербанке рухнул потолок.
«Инцидент Барнаул»

Отделение находится в трехэтажном жилом доме. Также там располагается «Мария-Ра» и две аптеки.

Бульвар 9 Января, 92 в Барнауле.
Бульвар 9 Января, 92 в Барнауле.
Яндекс. Карты

Официально банк произошедшее ЧП еще не комментировал.

Ранее в Барнауле также в районе ВРЗ по соседству со следственным комитетом неизвестные вскрыли банкомат и вытащили из него более 3 млн рублей.

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