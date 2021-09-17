В Барнауле на людей в банке рухнул потолок

Конструкция потолка рухнула прямо на головы людям, пишет Telegram-канал «В курсе 22».
Разруха впрочем не помешала барнаульцам пользоваться банкоматами.
«Про пострадавших не знаю. Я ходила в эти руины деньги снимать», — рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» и добавила фото.
Отделение находится в трехэтажном жилом доме. Также там располагается «Мария-Ра» и две аптеки.
Официально банк произошедшее ЧП еще не комментировал.
Ранее в Барнауле также в районе ВРЗ по соседству со следственным комитетом неизвестные вскрыли банкомат и вытащили из него более 3 млн рублей.