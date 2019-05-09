Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 мая 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В соцсетях опубликовали провокационные фото двух «голых» девиц с рекламными плакатами в Барнауле

8 мая в Барнауле в районе кольца (ул. Малахова-Павловский тракт) стояли две девушки, державшие в руках рекламные плакаты, прикрывавшие одежду. В результате складывалось впечатление, что одежды на них вообще нет. Об этом написало сообщество «Подслушано Барнаул».

Соцсети публикуют все, что заметили участники сообщества.
Соцсети публикуют все, что заметили участники сообщества.
Подслушано Барнаул.

Такой формат живой рекламной конструкции вызвал живое обсуждение. Участники сообщества рассуждали, не слишком ли молодые девушки стоят неглиже, разумно ли отвлекать водителей от дороги и т.п. Выяснилось, что девушки все же одеты в шорты и топик, но одежду они провокационного закрыли рекламой.

Напомним, совсем недавно бурно обсуждалась «эксплуатация женского тела» в рекламе пива одной из барнаульских пивоварен. Модельер, пиарщица и феминистка Юлия Шляхова отметила: долгое время считалось, что сексуальность продает всё — от хот-догов до шин и станков. Но такая реклама на самом деле не работает.

Юлия Шляхов советует не используйте в рекламе обнаженное или полуобнаженное женское тело. Вообще. В принципе. «Рекламируйте продукт, рассказывайте о продукте, а не о женском теле», — говорит она.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость