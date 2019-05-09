В соцсетях опубликовали провокационные фото двух «голых» девиц с рекламными плакатами в Барнауле

8 мая в Барнауле в районе кольца (ул. Малахова-Павловский тракт) стояли две девушки, державшие в руках рекламные плакаты, прикрывавшие одежду. В результате складывалось впечатление, что одежды на них вообще нет. Об этом написало сообщество «Подслушано Барнаул».

Такой формат живой рекламной конструкции вызвал живое обсуждение. Участники сообщества рассуждали, не слишком ли молодые девушки стоят неглиже, разумно ли отвлекать водителей от дороги и т.п. Выяснилось, что девушки все же одеты в шорты и топик, но одежду они провокационного закрыли рекламой.

Напомним, совсем недавно бурно обсуждалась «эксплуатация женского тела» в рекламе пива одной из барнаульских пивоварен. Модельер, пиарщица и феминистка Юлия Шляхова отметила: долгое время считалось, что сексуальность продает всё — от хот-догов до шин и станков. Но такая реклама на самом деле не работает.

Юлия Шляхов советует не используйте в рекламе обнаженное или полуобнаженное женское тело. Вообще. В принципе. «Рекламируйте продукт, рассказывайте о продукте, а не о женском теле», — говорит она.