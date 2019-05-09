В соцсетях опубликовали провокационные фото двух «голых» девиц с рекламными плакатами в Барнауле

Такой формат живой рекламной конструкции вызвал живое обсуждение. Участники сообщества рассуждали, не слишком ли молодые девушки стоят неглиже, разумно ли отвлекать водителей от дороги и т.п. Выяснилось, что девушки все же одеты в шорты и топик, но одежду они провокационного закрыли рекламой.
Напомним, совсем недавно бурно обсуждалась «эксплуатация женского тела» в рекламе пива одной из барнаульских пивоварен. Модельер, пиарщица и феминистка Юлия Шляхова отметила: долгое время считалось, что сексуальность продает всё — от хот-догов до шин и станков. Но такая реклама на самом деле не работает.
Юлия Шляхов советует не используйте в рекламе обнаженное или полуобнаженное женское тело. Вообще. В принципе. «Рекламируйте продукт, рассказывайте о продукте, а не о женском теле», — говорит она.