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Происшествия

В Барнауле на месте пожара нашли женщину с многочисленными ножевыми ранениями

В Железнодорожном районе обнаружили труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти, сообщает «Инцидент Барнаул».

Нож и лук.
Нож и лук.
СС0

Сегодня, 31 марта, около 8:00 на ул. Привокзальной, 7 в одной из квартир произошел пожар. При ликвидации в квартире был найден труп 69-летней женщины. При осмотре тела специалисты обнаружили многочисленные ножевые ранения.

На месте происшествия работают следователи. Потерпевшая 1950 года рождения, была обнаружена с колото-резаными ранами шеи. По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ убийство.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совещанию преступления, сообщает паблик со ссылкой на СУ СК по Алтайскому краю.

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