В Барнауле на месте пожара нашли женщину с многочисленными ножевыми ранениями

Сегодня, 31 марта, около 8:00 на ул. Привокзальной, 7 в одной из квартир произошел пожар. При ликвидации в квартире был найден труп 69-летней женщины. При осмотре тела специалисты обнаружили многочисленные ножевые ранения.

На месте происшествия работают следователи. Потерпевшая 1950 года рождения, была обнаружена с колото-резаными ранами шеи. По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ убийство.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совещанию преступления, сообщает паблик со ссылкой на СУ СК по Алтайскому краю.