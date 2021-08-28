В Барнауле на опасном переходе сбили пешехода

Как сообщают читатели altapress.ru, на месте аварии прибыла полиция.
До приезда скорой помощи, помочь пострадавшему пытались очевидцы, но мужчина был в бессознательном состоянии.
По направлению в сторону Павловского тракта образовалась пробка.
Вечером 27 августа на улице Малахова, рядом с заводом «Кристалл», сбили мужчину. Очевидцы рассказывают, что пешеход в этом месте плохо освещается, и подобные инциденты тут не редкость.
Как сообщают читатели altapress.ru, на месте аварии прибыла полиция.
До приезда скорой помощи, помочь пострадавшему пытались очевидцы, но мужчина был в бессознательном состоянии.
По направлению в сторону Павловского тракта образовалась пробка.
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