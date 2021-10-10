В Барнауле на перекрестке Land Cruiser одним ударом «отправил в нокаут» Lexus

В Барнауле на проблемном перекрестке, где давно просят поставить светофор, произошло очередное ДТП, сообщает « Инцидент Барнаул ».

ДТП в Барнауле на перекрестке Гоголя - Максима Горького

ДТП произошло в воскресенье днем, 10 октября, на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького.

«Водитель перевернутого на крышу Lexus не уступил дорогу Toyota Land Cruiser. После столкновения Lexus оказался на крыше», — рассказали очевидцы.

В паблике «Барнаул 22» напомнили, что на перекрестке довольно часто происходят происшествия.

Например, в марте 2021 года на этом же месте столкнулись Toyota и Mitsubishi, потому что первая машина не уступила дорогу.

«Дурацкий перекресток», «Да поставьте там светофор, постоянно там аварии»: написали барнаульцы.



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