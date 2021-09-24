10-летний мальчик получил тяжелые травмы под колесами авто в Барнауле

Утром 24 сентября в Барнауле под колесами автомобиля пострадал мальчик 2011 года рождения, сообщили очевидцы в группе « Инцидент Барнаул ».

ДТП на пересечении ул. Антона Петрова и Северо-Западной в Барнауле.

ДТП произошло в районе пешеходного перехода на пересечении ул. Антона Петрова и Северо-Западной. На аварийке стоит ВАЗ 2107.

В городской ГИБДД установили, что водитель-мужчина, 1980 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе сбил мальчика, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

ДТП на пересечении ул. Антона Петрова и Северо-Западной в Барнауле. t.me/vkurse22

С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

22 сентября в Барнауле на пр. Комсомольском столкнулись пожарный автомобиль и Toyota Vista.