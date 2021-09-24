10-летний мальчик получил тяжелые травмы под колесами авто в Барнауле

ДТП произошло в районе пешеходного перехода на пересечении ул. Антона Петрова и Северо-Западной. На аварийке стоит ВАЗ 2107.
В городской ГИБДД установили, что водитель-мужчина, 1980 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе сбил мальчика, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
ДТП на пересечении ул. Антона Петрова и Северо-Западной в Барнауле.
С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
22 сентября в Барнауле на пр. Комсомольском столкнулись пожарный автомобиль и Toyota Vista.