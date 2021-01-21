В Барнауле на пешеходном переходе Mercedes наехал на школьника и скрылся

21 января в Барнауле утром на ул. Балтийской около дома № 104 автомобиль наехал на 15-летнего школьника. С места ДТП водитель уехал.

ДТП на пешеходном переходе на ул. Балтийской в Барнауле.

Авария случилась около 08:00. Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль, предположительно, марки Mercedes в кузове темного цвета.

«Ребенку оказана медицинская помощь, не госпитализирован», — добавили в городской ГИБДД.

Всех располагающих какой-либо информацией по поводу этой аварии просят позвонить в ГИБДД: 393−605 либо 391−090.

20 января в Барнауле автомобиль сбил мальчика 2009 года рождения на пересечении ул. Попова и ул. 280-летия Барнаула. Водитель машины с места ДТП уехал.