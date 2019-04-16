В Барнауле возле пешеходного перехода насмерть сбили школьника

На выезде из Барнаула перед Старым мостом автомобиль Honda CR-V сбил мальчика-пешехода. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul 22 . По информации краевой ГИБДД, ребенок скончался на месте происшествия.

Авария произошла в 17:45 по адресу ул. Парфенова, 8а. Предварительно установлено, что водитель — мужчина, 1985 года рождения, — управляя автомобилем Honda CR-V, допустил наезд на мальчика 2008 года рождения. Школьник переходил проезжую часть по линии перекрестка вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.



В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка.