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16 апреля
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Происшествия

В Барнауле возле пешеходного перехода насмерть сбили школьника

На выезде из Барнаула перед Старым мостом автомобиль Honda CR-V сбил мальчика-пешехода. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul 22. По информации краевой ГИБДД, ребенок скончался на месте происшествия.

В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили школьника.
В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили школьника.
Степа Трушин в Barnaul 22

Авария произошла в 17:45 по адресу ул. Парфенова, 8а. Предварительно установлено, что водитель — мужчина, 1985 года рождения, — управляя автомобилем Honda CR-V, допустил наезд на мальчика 2008 года рождения. Школьник переходил проезжую часть по линии перекрестка вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

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