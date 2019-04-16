В Барнауле возле пешеходного перехода насмерть сбили школьника

Авария произошла в 17:45 по адресу ул. Парфенова, 8а. Предварительно установлено, что водитель — мужчина, 1985 года рождения, — управляя автомобилем Honda CR-V, допустил наезд на мальчика 2008 года рождения. Школьник переходил проезжую часть по линии перекрестка вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка.
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