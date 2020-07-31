Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле на пешеходном переходе сбили подростка

Вечером 30 июля в Индустриальном районе молодая женщина сбила велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщает Инцидент Барнаул.

В Барнауле на пешеходном переходе сбили подростка
В Барнауле на пешеходном переходе сбили подростка
https://vk.com/incident22

На улице Балтийской недалеко от дома № 104 сбили подростка, который проезжал на велосипеде по пешеходному переходу. Сообщается, что парень остался жив.

В отделении пропаганды городской Госавтоинспекции рассказали, что за рулем Nissan X-Trail находилась девушка 1994 года рождения. Она совершила наезд на юношу 2004 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия мальчик получил телесные травмы. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость