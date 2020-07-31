В Барнауле на пешеходном переходе сбили подростка

На улице Балтийской недалеко от дома № 104 сбили подростка, который проезжал на велосипеде по пешеходному переходу. Сообщается, что парень остался жив.
В отделении пропаганды городской Госавтоинспекции рассказали, что за рулем Nissan X-Trail находилась девушка 1994 года рождения. Она совершила наезд на юношу 2004 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия мальчик получил телесные травмы. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка.