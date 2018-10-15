В Барнауле на пешеходном переходе вновь сбили ребенка

Вечером 15 октября в железнодорожном районе Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, переезжавший по пешеходному переходу на велосипеде.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло в 18.30 на пересечении улиц Телефонная и Антона Петрова. Водитель на автомобиле Toyota Camry совершил наезд на мальчика.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Как пишут пользователи сообщества Barnaul22, ребенок сильно не пострадал. Вероятно мальчик сам мог нарушать правила дорожного движения, потому что переезжал пешеходный переход на велосипеде, а не вел его рядом с собой, как полагается.

Отметим, что за последний месяц в Барнауле участились случае наезда на детей. Серьезное ДТП произошло 27 сентября в Индустриальном районе. Автомобилист сбил мальчика 8 лет на улице Новосибирской. В результате аварии у ребенка перелом позвоночника, перелом бедра и закрытая черепно-мозговая травма.