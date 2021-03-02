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Происшествия

В Барнауле на пешеходном переходе водитель маршрутки зацепил девочку и протащил по дороге

1 марта в 19:35 на пересечении улиц Юрина и Попова в Барнауле, на пешеходном переходе водитель маршрутного такси № 18 сбил школьницу лет 13-ти — зацепил и протащил.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле.
Работа подстанций скорой помощи в Барнауле.
Анна Зайкова.

«Я была пассажиром данной маршрутки. Несколько школьниц спокойно переходили ровно по пешеходному переходу, это видели все! Но водитель и не подумал притормозить перед переходом. Школьница причем была одета в яркую розовую куртку и шапку. Видно издалека! Девочку увезли на скорой.», — рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул».

Участники паблика пожелали школьнице здоровья. И начали обсуждать, почему такое могло произойти.

Некоторые стали оправдывать водителя — виноваты погодные условия: «Сегодня два раза такое было у меня, 30−40 ехал, из-за встречной физически не мог пешехода видеть. Благо, они внимательные сегодня». Другие стали обвинять школьниц в невнимательности, что в наушниках ничего не слышат и не видят.

Ну, а многие просто вспомнили ПДД — соблюдать скоростной режим согласно погодным условиям чтобы предотвратить аварию.

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