В Барнауле на пешеходном переходе водитель маршрутки зацепил девочку и протащил по дороге

«Я была пассажиром данной маршрутки. Несколько школьниц спокойно переходили ровно по пешеходному переходу, это видели все! Но водитель и не подумал притормозить перед переходом. Школьница причем была одета в яркую розовую куртку и шапку. Видно издалека! Девочку увезли на скорой.», — рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул».