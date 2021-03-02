В Барнауле на пешеходном переходе водитель маршрутки зацепил девочку и протащил по дороге

«Я была пассажиром данной маршрутки. Несколько школьниц спокойно переходили ровно по пешеходному переходу, это видели все! Но водитель и не подумал притормозить перед переходом. Школьница причем была одета в яркую розовую куртку и шапку. Видно издалека! Девочку увезли на скорой.», — рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул».
Участники паблика пожелали школьнице здоровья. И начали обсуждать, почему такое могло произойти.
Некоторые стали оправдывать водителя — виноваты погодные условия: «Сегодня два раза такое было у меня, 30−40 ехал, из-за встречной физически не мог пешехода видеть. Благо, они внимательные сегодня». Другие стали обвинять школьниц в невнимательности, что в наушниках ничего не слышат и не видят.
Ну, а многие просто вспомнили ПДД — соблюдать скоростной режим согласно погодным условиям чтобы предотвратить аварию.