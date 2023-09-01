1 сентября
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Происшествия

В Барнауле на празднике детей накормили просрочкой

В Барнауле на празднике устроенным для жителей микрорайона "Магистральный" детей накормили просроченными продуктами. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Конфеты.
Конфеты.
СС0

Участница сообщества рассказала, что 31 августа пришла на праздник с двумя детьми, который устроили администрация Индустриального района и управляющая компания ПКС.

После выступления с речью депутата Струченко начали раздавать сладкие подарки детям, но не всем хватило. Младший ребенок участницы сообщества начал плакать, но соседский мальчик поделился с ним конфеткой.

Все сладости поделила пополам между братьями, после чего женщина обратила внимание на чат района, в котором писали, что продукты просрочены. Действительно, просрочка была на месяц, а у других жильцов даже на 8 и 9 месяцев.

"Оказывается, мальчик постарше сразу обратил внимание на просроченные конфеты и подошел к аниматору, мол, просрочено, она ответила: что нам дали, то и раздаем. Как выяснилось, депутат поручил это ПКС, а те, видимо, решили сэкономить и купили, что подешевле", - сказала женщина.

Ранее врач назвала продукты, которые можно есть даже после истечения срока годности.

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