В Барнауле на проблемном переходе сбили женщину

На ул. Антона Петрова в Барнауле 2 июля у бывшего магазина «Аяс» женщина-пешеход попала под колеса автомобиля.

ДТП на ул. Антона Петрова в Барнауле.

Пострадавшая после удара был без сознания. Очевидцы вызывали скорую и полицию.

Как выяснилось, за рулем Honda Inspire был водитель 1990 года рождения. Женщина шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии она получила травмы, ее увезли в горбольницу № 1 для оказания помощи.

Подписчики группы «Инцидент Барнаул» отмечают, что именно на этом пешеходном переходе людей не видно за припаркованными автомобилями.