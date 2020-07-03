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Происшествия

В Барнауле на проблемном переходе сбили женщину

На ул. Антона Петрова в Барнауле 2 июля у бывшего магазина «Аяс» женщина-пешеход попала под колеса автомобиля.

ДТП на ул. Антона Петрова в Барнауле.
ДТП на ул. Антона Петрова в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Пострадавшая после удара был без сознания. Очевидцы вызывали скорую и полицию.

Как выяснилось, за рулем Honda Inspire был водитель 1990 года рождения. Женщина шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии она получила травмы, ее увезли в горбольницу № 1 для оказания помощи.

Подписчики группы «Инцидент Барнаул» отмечают, что именно на этом пешеходном переходе людей не видно за припаркованными автомобилями.

«Плюсом народ с остановок (автобусная и трамвайная) как сайгаки летят наперерез за нужным транспортом, надеясь на этот пешеходник и часто вообще поперек его», — пишет один из комментаторов.

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