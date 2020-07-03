В Барнауле на проблемном переходе сбили женщину

Пострадавшая после удара был без сознания. Очевидцы вызывали скорую и полицию.
Как выяснилось, за рулем Honda Inspire был водитель 1990 года рождения. Женщина шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии она получила травмы, ее увезли в горбольницу № 1 для оказания помощи.
Подписчики группы «Инцидент Барнаул» отмечают, что именно на этом пешеходном переходе людей не видно за припаркованными автомобилями.
«Плюсом народ с остановок (автобусная и трамвайная) как сайгаки летят наперерез за нужным транспортом, надеясь на этот пешеходник и часто вообще поперек его», — пишет один из комментаторов.